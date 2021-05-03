Перевернуті автівки та зруйновані будівлі: Японію сколихнув торнадо

Японію 2 травня сколихнув потужний торнадо, вітер перевертав автомобілі та зносив дахи. Внаслідок інциденту постраждали понад 90 будівель.

В епіцентрі негоди опинилося місто Макінохара у префектурі Сідзуока. Десятки будівель там залишилися без дахів. З віконниць повилітало скло. Окрім того, вітер завдав значних руйнувань автомобілям.

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Місцеві жителі розповідають, що спершу почувся стукіт вікон, а тоді раптово зникло світло.

Внаслідок торнадо знеструмленими опинилися понад 3 тисячі домашніх господарств. У деяких районах впали опори повітряних ліній електропередач.

Місцева влада також повідомила про декількох постраждалих. На щастя, люди отримали легкі травми.

Упродовж доби жителі міста ліквідовували наслідки негоди. Зокрема, збирали скло та рештки черепиці.

Наразі метеорологи досліджують можливість виникнення повторного торнадо.

Торнадо у Макінохара: дивіться відео