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      "Перевибори" в окупованій Росією Абхазії: нелегітимний Хаджимба не балотуватиметься вдруге

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      Рауль Хаджимба / Известия

      В окупованому Росією грузинському регіоні Абхазія "президент", якого обрали у серпні 2019 року, подав у відставку. До таких дій він був змушений вдатися після масових протестів у невизнаній республіці та відповідного рішення Верховного суду.

      Спочатку Рауль Хаджимба відмовлявся піти з посади, однак ввечері 12 січня все ж виступив із відповідною заявою, передає Sputnik.

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      Вже 13 січня стало відомо, що Хаджимба більше не буде балотуватися на пост глави держави.

      Його рішення піти у відставку – зважене рішення. Після такого мужнього кроку йти у владу, я вважаю, було б неправильно. Нехай прийдуть ті політики, які реально зможуть об'єднати наш народ,
      – сказав так званий віцепрезидент Абхазії Аслан Барціц.

      Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

      Протести в Абхазії: що відомо

      • У серпні в регіоні провели так звані "президентські вибори". Перемогу на них здобув Рауль Хаджимба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців.
      • Його опонент Алхас Квіцінія у виборчих перегонах відстав всього на відсоток. Саме його прихильники вважають: Хаджимба – нелегітимний президент. Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців.
      • Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там спочатку відхилили позов.
      • 9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції, проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії".
      • Схоже, це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.
      • Ввечері 9 січня так званий "парламент" Абхазії на позачерговому засіданні прийняв звернення до президента Рауля Хаджимби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні. За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.
      • Хаджимба відмовився йти з поста президента, попри цю пропозицію.
      • Втім, потім Верховний суд зобов’язав ЦВК призначити дату перевиборів. Після цього Хаджимба таки пішов у відставку.
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Абхазія Протести в Абхазії Новини Росії Новини Грузії
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