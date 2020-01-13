"Перевибори" в окупованій Росією Абхазії: нелегітимний Хаджимба не балотуватиметься вдруге

В окупованому Росією грузинському регіоні Абхазія "президент", якого обрали у серпні 2019 року, подав у відставку. До таких дій він був змушений вдатися після масових протестів у невизнаній республіці та відповідного рішення Верховного суду.

Спочатку Рауль Хаджимба відмовлявся піти з посади, однак ввечері 12 січня все ж виступив із відповідною заявою, передає Sputnik.

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Вже 13 січня стало відомо, що Хаджимба більше не буде балотуватися на пост глави держави.

Його рішення піти у відставку – зважене рішення. Після такого мужнього кроку йти у владу, я вважаю, було б неправильно. Нехай прийдуть ті політики, які реально зможуть об'єднати наш народ,

– сказав так званий віцепрезидент Абхазії Аслан Барціц.

Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

Протести в Абхазії: що відомо