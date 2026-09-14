Не НАТО: у розвідці відповіли, кого насправді боїться білоруський режим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав раптову перевірку боєготовності внутрішніх військ країни. Формальне навчання нібито досвіду війни в Україні насправді спрямоване на придушення потенційних внутрішніх заворушень.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Чого насправді боїться Лукашенко?

Як розповів секретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, головна мета маневрів полягає в опрацюванні заходів із забезпечення громадського порядку в умовах можливої дестабілізації обстановки в країні.

Формально режим перевіряє, наскільки силовики засвоїли тактичні уроки російсько-української війни. Проте за цими формулюваннями ховається традиційний страх диктатури перед власним населенням, яке сприймається як головна загроза.

Під час інспекції білоруське командування аналізує застосування нестандартних методів протидії гібридним загрозам і підтримання жорсткого порядку. При цьому влада свідомо не розглядає питання про озброєння цивільного населення чи розгортання територіальної оборони.

Білоруські силовики відпрацьовують алгоритми блокування будь-яких проявів громадянської активності. Диктаторський режим переконаний, що найбільший ризик для його існування становить саме внутрішній спротив.

Забезпечення громадського порядку в умовах дестабілізації обстановки на території країни,

– так окреслив офіційне завдання заходів секретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Зазначимо, білоруська влада вже застосовувала жорстокі силові методи для придушення масових протестів у 2020 році. Нинішні навчання свідчать про намір силовиків повторити подібні сценарії у разі виникнення нової хвилі невдоволення.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує нападати на сусідні держави, але водночас продовжує масштабні перевірки боєготовності армії. За його словами, білоруське військо має бути готовим до можливого конфлікту, а перевірки проводять із використанням досвіду сучасних війн.

Лукашенко наголосив, що Мінськ "готується до війни, щоб її не було", і заявив про перевірку підрозділів аж до рівня мобілізації.