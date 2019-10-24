Перевірка на поліграф: нардеп від "Слуги народу" пояснив, що буде з депутатом-хабарником

Перевірку на поліграфі вже пройшли нардепи від "Слуги народу" Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура. Нагадаємо, що цього вимагав Зеленський, коли з'явилася інформація про те, що нардепи з його партії нібито взяли хабар у розмірі по 30 тисяч доларів кожен. Отож, що чекає на нардепів, якщо виявиться, що вони таки взяли хабар – розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

У прямому ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі Качура наголосив, що навіть якщо поліграф покаже, що якийсь депутат брав хабар, але сам він у цьому не зізнається, то його виженуть з партії, але свій депутатський мандат він таки збереже.

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Качура зауважив, якщо нардеп-хабарник дійсно брав гроші та визнає це, то він має вийти на трибуну і зізнатися. Тоді фракція проголосує за те, щоб зняти з нього імунітет. Натомість нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова заявила, що спершу треба розпочати кримінальне провадження та оголосити підозру.

Якщо будуть доведені факти, то він понесе законну відповідальність. Треба зрозуміти, що не буде взагалі депутатської недоторканності з наступного року,

– пояснив Качура.