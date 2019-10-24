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      Перевірка на поліграф: нардеп від "Слуги народу" пояснив, що буде з депутатом-хабарником

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      Нардеп від "Слуги народу" пояснив, що буде з депутатом-хабарником
      Нардеп від "Слуги народу" пояснив, що буде з депутатом-хабарником / lexinform.com.ua

      Перевірку на поліграфі вже пройшли нардепи від "Слуги народу" Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура. Нагадаємо, що цього вимагав Зеленський, коли з'явилася інформація про те, що нардепи з його партії нібито взяли хабар у розмірі по 30 тисяч доларів кожен. Отож, що чекає на нардепів, якщо виявиться, що вони таки взяли хабар – розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

      У прямому ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі Качура наголосив, що навіть якщо поліграф покаже, що якийсь депутат брав хабар, але сам він у цьому не зізнається, то його виженуть з партії, але свій депутатський мандат він таки збереже.

      Читайте також: Як можна обдурити поліграф: пояснення нардепки від "Голосу"

      Качура зауважив, якщо нардеп-хабарник дійсно брав гроші та визнає це, то він має вийти на трибуну і зізнатися. Тоді фракція проголосує за те, щоб зняти з нього імунітет. Натомість нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова заявила, що спершу треба розпочати кримінальне провадження та оголосити підозру.

      Якщо будуть доведені факти, то він понесе законну відповідальність. Треба зрозуміти, що не буде взагалі депутатської недоторканності з наступного року,
      – пояснив Качура.

      Чому "слуги народу" проходять поліграф

      На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За знищення схеми виступили лише 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". Однак 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми. І за це вони нібито могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен. Аби спростувати звинувачення, вони вирішили пройти поліграф.

      blog_ava
      Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      3529
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Законодавство Хабар Гроші
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