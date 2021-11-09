Чи перевіряють COVID-сертифікати на вулицях: що каже поліція

Поліція не перевіряє сертифікати про вакцинацію від COVID-19 на вулицях. Однак вибірково може перевірити паспорт задля контролю дотримання українцями режиму самоізоляції.

Про те, що правоохоронці не перевіряють документи про вакцинацію від коронавірусу на вулицях, на брифінгу у Києві заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

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Поліція про можливість перевірки COVID-сертифікатів на вулицях

Жодних перевірок COVID-сертифікатів на вулицях ми не проводимо,

– зазначив Клименко.

За його словами, поліцейські тільки перевіряють та контролюють разом з органами місцевої влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції громадян.

Це означає, що правоохоронці можуть вибірково попросити показати документи громадянина України та через планшет перевірити, чи має ця людина перебувати на самоізоляції. "У випадку якщо ні, ми вибачаємось, дякуємо та відпускаємо", – пояснив глава Нацполіції.

Провадження через підроблені сертифікати вакцинації

Водночас Клименко зазначив, що загалом поліція відкрила приблизно 1200 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію, зокрема 118 – за останній тиждень.

Глава Нацполіції розповів, що найбільше підроблених сертифікатів виявляють у під час перетину людьми кордону. Протягом останнього тижня в аеропорту "Бориспіль" зафіксували 48 таких випадків, 6 – у "Жулянах".

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Постанова уряду передбачає перевірку сертифікату вакцинації

Кабмін 20 жовтня вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року. Ними дозволив правоохоронцям вибірково перевіряти сертифікат про вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або ж довідку про одужання, зокрема й на вулицях, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.