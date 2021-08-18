Перевищував норму в 30 разів: у Челябінську стався потужний викид сірководню
Джерело:Интерфакс
У російському Челябінську в ніч на 18 серпня відбувся залповий викид сірководню. Рівень газу у повітрі перевищував норму у 30 разів.
Викид сірководню стався на очисних спорудах Виробничого підприємства водопостачання та водовідведення в металургійному районі приблизно о 03:00.
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У Челябінську – потужний викид сірководню
Зафіксував надзвичайну ситуацію центр екологічного моніторингу міністерства екології Челябінської області.
Після викиду сірководню його рівень у повітря Челябінська перевищував норму у 30 разів. Однак до ранку, запевняють у Мінекології, ситуація стабілізувалася.
Пересувні лабораторії перестали фіксувати перевищення концентрації сірководню в житлових районах,
– йдеться у повідомленні.
Водночас прокуратура Челябінської області почала перевірку за фактом викиду речовини.
Місцевим жителям і підприємствам дали рекомендації
- З урахуванням спекотної й безвітряної погоди мерії Челябінська рекомендували посилити полив вулиць, а металургійним підприємствам – знизити додатково викиди в повітря.
- Людям порадили, якщо з'явиться запах сірки, не відкривати вікна і не провітрювати приміщення, щонайменше перебувати на вулиці, використовувати там маски, пити більше води, а також зробити вологе прибирання.