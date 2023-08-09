Це – реальний виклик: що Україна має робити на тлі перевороту у Нігері

Події в Нігері виглядають для більшості українців дуже далекими, нецікавими і неважливими. Військовий переворот в Нігері став четвертим у країнах Західної Африки за 2 роки. Всі – за тієї чи іншої участі Росії.

Російські прапори на вулицях в цих країнах – маніпуляція, але вона накладається на цілком реальні негативні почуття щодо Заходу взагалі і Франції зокрема. Росія хоче виглядати як "годувальник" – через поставки зерна та добрив і "захисник" – через діяльність Вагнера та інших російських приватних військових компаній.

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Стратегія примітивна, але цілком працює, ба більше Захід ще не знайшов ефективної "вакцини" проти неї, особливо на фоні того, що китайці активно використовують Росію в цілях контролю над Африкою. Наша війна з Росією уповільнила російські зусилля на цьому континенті, але не припинила їх.

Події в Африці, звісно, вимагатимуть від Заходу щоденної уваги, що відвертатиме її від нас, але не критично, адже це все розглядається в єдиному контексті протистояння з Росією.

Як Україні впоратися з викликом

А проте – це реальний виклик. До того ж в Африці все наразі розглядається через призму орієнтації на Захід або неЗахід, нас бачать як країну, дотичну до Заходу, і відповідно так і формується ставлення до нас. А Захід в Африці майже жодного позитиву не викликає і не тільки через колоніальне минуле.

Це якраз той випадок, коли наше прагнення стати частиною Заходу – ціннісно та політично – створює для нас нові виклики, які тільки розмовами та постачанням зернових не владнати. Але в Африці дуже добре заходить здатність бути сильним і не йти на компроміси – знаю з особистого спілкування.

Україна зламала міф про "непереможність" Росії і російської армії – це має стати складовою нашої м'якої сили в Африці. Звісно, не тільки на словах, а з готовністю поділитися досвідом після війни – це може зробити нас унікальними в Африці і створити новий, вже не "пострадянський" імідж України.