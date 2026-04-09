Кур назвав, хто з російської верхівки може піти бунтом на Путіна

Заколот серед російських еліт можливий, але досить малоймовірний. При цьому там є люди, які здатні скинути диктатора Путіна.

Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що деякі представники кремлівської верхівки цілком можуть піти на бунт проти Путіна. Але це не варто розглядати як основний сценарій.

Хто може влаштувати переворот в Росії?

На думку Кура, переворот в Росії цілком можуть організувати кремлівські еліти, яких вважають своєрідними "пацифістами". Сюди належить тамтешні діячі Дмитро Козак, Ельвіра Набіулліна, олігарх Олег Дерипаска тощо.

Я спеціально назвав лише найвідоміших осіб. Такі дійсно можуть влаштувати переворот. І він не буде таким як у Пригожина,

– вважає Кур.

За свої більш ніж 25 років при владі Путін навчився розправлятися з конкурентами. Складається враження, що йому буквально подобається вбивати та принижувати людей. І це колись створить йому проблеми.

Я думаю, що можна розраховувати на переворот. Але здебільшого все залежить саме від нас,

– сказав Кур.

Ситуація в Росії: останні новини