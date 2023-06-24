Неминуча деградація та вікно можливостей, – Міноборони України про події у Росії

Повномасштабне вторгнення Росії лише загострило внутрішні проблеми на території країни-агресорки. І заколот Пригожина є яскравим доказом цього.

Про це заявила заступниця міністра оборони. Маляр також закликала завчасно не радіти українцям, адже треба бути реалістами та розглядати будь-які сценарії розвитку подій.

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Криза у Росії була передбачувана і неминуча

Маляр наголосила, що криза у Росії була передбачувана і неминуча. Вона пояснила це "імперськими амбіціями" і постійною брехнею політичного режиму.

"Яку б державу вони не будували, в них однаково виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і її розвалює. Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії – страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні", – заявила Маляр.

За її словами, ще з часів "царя" у Росії полюбляли створювати "повітряні замки". Суспільство вірило у чергову брехню влади, а "імперія" роздувала власну велич та переоцінювала власні можливості. Маляр заявляю, що така багатовікова політика наштовхнула Путіна на неадекватне рішення – розв'язати війну проти України.

Початок повномасштабного вторгнення лише загострив внутрішні проблеми, а країна – почала знищувати себе.

Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення. Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси,

– наголосила заступниця міністра.

Як Україна розцінює події у Росії

Маляр підкреслила, що Росія природно почала процес "самоліквідації". Тим часом Україна – природно готова рухатися уперед.

"Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас – культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими. Тому за нами майбутнє, а за Росією – минуле", – мовиться у заяві Маляр.

Нині Україна розцінює події у Росії як неминучу деградацію як держави. Окрім того, занепад країни-агресорки, акцентую заступниця міністра, стане вікном можливостей для України.

Разом з тим, вона закликає обережно ставитися до заяв Пригожина та вагнерівців. Адже ворог підступний, тому треба готуватися до будь-яких сценаріїв.

Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу,

– підсумувала Маляр.