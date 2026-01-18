Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь: їздить нею додому
- Президент США відкрив дорогу в Палм-Біч, Флорида, названу на його честь.
- Шлях пролягає до його резиденції Мар-а-Лаго.
Президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії присвоєння почесної назви частині дороги на свою честь. Відбулося це у Палм-Біч, штат Флорида.
Дорога імені Трампа: як висловився президент?
Законодавці штату схвалили перейменування ділянки Південного бульвару (South Ocean Boulevard) на "Donald J. Trump Boulevard". Варто зауважити, що саме цією дорогою пролягає маршрут кортежу президента від міжнародного аеропорту Палм-Біч до його приватної резиденції Мар-а-Лаго. Тож очільник тепер буквально їздитиме додому "своєю" вулицею.
Під час урочистого заходу в Мар-а-Лаго Трамп подякував за "виняткову честь" і зазначив, що "з гордістю пам'ятатиме цей жест усе своє життя".
Представники окружної влади уточнили, що нова назва є суто символічною та почесною. Вона не змінює офіційних адрес, не впливає на роботу служб швидкого реагування, GPS-навігацію чи карти державних установ.
Де ще з'явився слід Трампа?
Адміністрація Дональда Трампа перейменувала будівлю та організацію Інституту миру США на Donald J. Trump Institute of Peace. Це сталося наприкінці 2025 року, після того, як інститут фактично розібрали та ліквідували на початку року в рамках скорочення урядових структур. Таким способом, мовляв, хотіли підкреслити його американського президента у миротворчих зусиллях.
Окремо в грудні 2025 року Білий дім оголосив про перейменування Центру Кеннеді. Очільник забажав додати до назви й своє ім'я нібито на знак визнання свого внеску в реконструкцію будівлі.
Це спричинило обурення в Конгресі, тоді демократка Ейпріл Макклейн Делані внесла законопроєкт, що забороняє називати федеральні об'єкти на честь чинного президента, а представниця родини Кеннеді заявила, що ім'я Трампа зникне з назви одразу після завершення його терміну.