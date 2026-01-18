Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь: їздить нею додому

Президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії присвоєння почесної назви частині дороги на свою честь. Відбулося це у Палм-Біч, штат Флорида.

Дорога імені Трампа: як висловився президент?

Законодавці штату схвалили перейменування ділянки Південного бульвару (South Ocean Boulevard) на "Donald J. Trump Boulevard". Варто зауважити, що саме цією дорогою пролягає маршрут кортежу президента від міжнародного аеропорту Палм-Біч до його приватної резиденції Мар-а-Лаго. Тож очільник тепер буквально їздитиме додому "своєю" вулицею.

Під час урочистого заходу в Мар-а-Лаго Трамп подякував за "виняткову честь" і зазначив, що "з гордістю пам'ятатиме цей жест усе своє життя".

Представники окружної влади уточнили, що нова назва є суто символічною та почесною. Вона не змінює офіційних адрес, не впливає на роботу служб швидкого реагування, GPS-навігацію чи карти державних установ.

Де ще з'явився слід Трампа?