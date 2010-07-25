25 липня, 09:00
На Одещині перейменували вулиці Шухевича, Липи та інших героїв України: обрали нейтральні назви
Основні тези
- В Одеській області перейменували вулиці, названі на честь українських героїв, на нейтральні назви.
- Це стосується вулиць Дальницької громади, які були названі на честь героїв війни проти Росії.
У багатьох населених пунктах Одеської області перейменували вулиці, які були названі на честь українських героїв. Тепер їм дали "нейтральні назви".
Зокрема, це зачепило вулиці Дальницької громади, названим на честь героїв війни проти Росії та інших діячів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".
Дивіться також Уражено логістику та є поранені: на Одещині Росія також атакувала порти та залізницю