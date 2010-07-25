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24 Канал Новини України На Одещині перейменували вулиці Шухевича, Липи та інших героїв України: обрали нейтральні назви
25 липня, 09:00
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На Одещині перейменували вулиці Шухевича, Липи та інших героїв України: обрали нейтральні назви

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Одеській області перейменували вулиці, названі на честь українських героїв, на нейтральні назви.
  • Це стосується вулиць Дальницької громади, які були названі на честь героїв війни проти Росії.

У багатьох населених пунктах Одеської області перейменували вулиці, які були названі на честь українських героїв. Тепер їм дали "нейтральні назви".

Зокрема, це зачепило вулиці Дальницької громади, названим на честь героїв війни проти Росії та інших діячів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".

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Які вулиці перейменували на Одещині?

Місцева рада прибережної Дальницької громади, до якої входять курортні села Дальник, Грибівка, Санжейка, Барабой, Богатирівка, Доброолександрівка, Мар'янівка, Новоградківка та Роксолани, ухвалила рішення про перейменування низки вулиць.

Зокрема, вулицю імені героя війни Максима Бреславського перейменували на вулицю Перемоги, а вулиця Шухевича в Санжійці отримала нову назву — Оксамитова. Також змінили назви вулиць Івана Липи, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного та Дмитра Мельника.


Перейменування вулиць в Одеській області / "Думська"

На честь таких героїв нашої країни повинні бути центральні вулиці, а не закутки. Де по три будинки – ось і вся вулиця. Це скоріше насмішка. Ми провели слухання, у нас була сесія. Наша позиція така – після закінчення війни ми повернемося до цього питання і дамо імена героїв по-справжньому значущим вулицям, 
– заявив голова Дальницької громади Сергій Крутюк.

За його словами, вони навмисно обрали нейтральні назви, а "не взяли імена Пушкіна або Лермонтова". Водночас зміна назв вулиць торкнулась і вулиці Єсеніна, в одному з населених пунктів області  її замінили на вулицю Вишнева.

До слова, нещодавно в Одесі спалахнув скандал через те, що мер Одеси Геннадій Труханов сім місяців ігнорує запит на виділення коштів з міського бюджету для 122 окремої бригади Сил територіальної оборони.