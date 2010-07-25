На Одещині перейменували вулиці Шухевича, Липи та інших героїв України: обрали нейтральні назви

Місцева рада прибережної Дальницької громади, до якої входять курортні села Дальник, Грибівка, Санжейка, Барабой, Богатирівка, Доброолександрівка, Мар'янівка, Новоградківка та Роксолани, ухвалила рішення про перейменування низки вулиць.

Зокрема, вулицю імені героя війни Максима Бреславського перейменували на вулицю Перемоги, а вулиця Шухевича в Санжійці отримала нову назву — Оксамитова. Також змінили назви вулиць Івана Липи, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного та Дмитра Мельника.



Перейменування вулиць в Одеській області / "Думська"

На честь таких героїв нашої країни повинні бути центральні вулиці, а не закутки. Де по три будинки – ось і вся вулиця. Це скоріше насмішка. Ми провели слухання, у нас була сесія. Наша позиція така – після закінчення війни ми повернемося до цього питання і дамо імена героїв по-справжньому значущим вулицям,

– заявив голова Дальницької громади Сергій Крутюк.

За його словами, вони навмисно обрали нейтральні назви, а "не взяли імена Пушкіна або Лермонтова". Водночас зміна назв вулиць торкнулась і вулиці Єсеніна, в одному з населених пунктів області її замінили на вулицю Вишнева.

До слова, нещодавно в Одесі спалахнув скандал через те, що мер Одеси Геннадій Труханов сім місяців ігнорує запит на виділення коштів з міського бюджету для 122 окремої бригади Сил територіальної оборони.