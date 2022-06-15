Перейшов на бік росіян: меру Святогірська Бандурі оголосили про підозру в держзраді

Мер Святогірська зрадив Україніу і перейшов на бік росіян. Йому оголосили про підозру в державній зраді.

Володимир Бандура підозрюється у співпраці з окупантами і пропагуванні ідей країни-агресора. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора 14 червня.

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Мера Святогірська підозрюють у держзраді

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру",

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, Бандура дякував російським окупантам, які захопили місто. Він погодився на пропозицію "голови ДНР" обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська. В Офісі генпрокурора наголошують, що своїми діями він "завдав шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

Відомо, що раніше голова Святогірська записав зрадницьке відеозвернення. На ньому Бандура звинуватив військових Збройних Сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

Що загрожує Бандурі

Керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив зраднику про підозру в державній зраді, що була вчинена в умовах воєнного стану. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

Досудове розслідування здійснює головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Підозра в колабораціонізмі на Запоріжжі

Схожий випадок зрадництва стався на Запоріжжі. Один із депутатів Великобілозерської сільської ради. За даними слідства, він добровільно погодився співпрацювати з російськими загарбниками, коли ті в березні тимчасово окупували його село.

Зрадник почав надавати російським військовим продукти і паливно-мастильні матеріали. Також депутат забезпечував ворожі підрозділи будівельними матеріалами, якими ті укріплювали свої військові пункти, щоб воювати проти українців. Колаборант навіть віддав росіянам власний автомобіль.

СБУ затримала депутата, коли той прямував до Запоріжжя. Йому вже обрали запобіжний захід – утримування під вартою. Колаборантові загрожує до 15 років ув'язнення та конфіскація майна.

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