Перезагрузка Верховной Рады: будет ли роспуск и кто фаворит гонки?
Украина стоит на пороге инаугурации нового президента и возможных внеочередных выборов в Верховную Раду. От чего же зависит судьба депутатов VIII созыва?
Сегодня фракция "Народного фронта", не имеющая ни рейтинга, ни развернутых штабов, но обладающая большим представительством в Раде, воспользовалась открывшимся окном возможностей и покинула коалицию. Таким образом, создала все условия для того, чтобы обезопасить себя и коллег от нависающей угрозы роспуска и не вступать в избирательную гонку до осени.
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В соответствии с Конституцией, в этот же день спикер ВР объявил о прекращении существования коалиции и запустил отсчет – 30 дней на формирование новой.
Если за 30 дней она не сформируется, то президент мог бы распустить Раду. Но в сегодняшних украинских реалиях не все так просто. Через 30 дней парламент уже получит иммунитет. Что согласно другой норме закона означает – объявлять внеочередные выборы за 6 месяцев до очередных нельзя.
Но, как и всегда в украинской политике, не все так однозначно. Распустить ВР можно будет и после наступления иммунитета. Для этого необходимо решение Окружного админсуда Киева. По факту отсутствие коалиции – не секрет ни для кого, и доказать это в суде не составит особого труда, особенно учитывая политический интерес и запрос со стороны общества. И в случае, если такое решение последует, ждать 30 дней для права на роспуск не нужно.
В таком сценарии заинтересованы много сторон, и в первую очередь, финалисты второго тура президентских выборов. Штабы Зеленского и Порошенко не прекращали свою деятельность и в любой момент готовы включиться в гонку. Второй немаловажный момент – электоральная поддержка, которая может растаять до осени. Поэтому сценарий с возможным роспуском исключать рано, даже в контексте умелого маневра "Народного фронта".
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Кто имеет шансы попасть в новый созыв ВР?
Согласно самому свежему опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", голоса тех избирателей, кто определился и пойдет голосовать, распределяются следующим образом:
"Слуга народа" – 39.9%
"Оппоплатформа – За життя" – 10.9%
БПП "Солидарность" – 10.6%
"Батькивщина" – 9.1%
"Сила и честь" – 5.1%
"Гражданская позиция" – 5.0%
"Оппоблок" – 3.5%
"Радикальная партия" – 3.3%
"Свобода" – 2.4%
"Самопомощь" – 2.0%
Партия Вакарчука "Голос" – 0.9%
Таким образом, если решение о роспуске парламента все же последует, то "Слуга народа" и новоизбранный президент получат самую многочисленную фракцию в парламенте. В свою очередь Порошенко сохранит за собой представительство в следующем созыве, которое обеспечит ему своего рода "индемнитет" (не несет ответственности за действия), а также возможность и дальше заниматься политикой уже с оппозиционной стороны.
Как мы видим, согласно электоральным предпочтениям украинских избирателей 4 партии точно попадают в новый парламент. Это "Слуга народа", "Оппоплатформа – За життя", БПП и "Батькивщина". Все остальные будут балансировать на грани проходного барьера. И то, кому из оставшихся политических сил удастся прорваться в Верховную Раду, во многом будет зависеть от того, насколько ярко и масштабно удастся провести избирательную кампанию. Ведь наш избиратель пока еще чаще симпатизирует образам, а не смыслам.
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