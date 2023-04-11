Перезавантаження митниці: парламент прийняв за основу законопроєкт

Верховна Рада 11 квітня прийняла за основу законопроєкт щодо перезавантаження митниці. Він передбачає переатестацію митників та зміну процедури обрання керівника.

Мовиться про законопроєкт № 6490-д, який підтримали 260 депутатів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

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Що передбачає законопроєкт

Планують змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці. Конкурсна комісія складатиметься з 9 осіб, що визначатиме Кабмін, з яких 5 відбиратимуть на підставі пропозицій міжнародних організацій. При цьому конкурсна комісія буде визначати лише одну особу, яку вноситиме прем'єр-міністр для розгляду Кабміном.

Також законопроєкт передбачає запровадження щорічного зовнішнього аудиту ефективності діяльності митниці. Висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення керівника митниці. Тобто його не можна буде звільняти просто за бажанням КМУ.

Переатестація митників

Протягом року після обрання нового керівника хочуть провести переатестацію всіх працівників митниці, зокрема й на доброчесність. Якщо працівник не пройде переатестацію, його звільнять.

Крім цього, скасовують необхідність погодження з Мінфіном призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки.

Також законопроєкт передбачає вищий розмір зарплати для митників, ніж зараз.