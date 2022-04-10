Перезавантаження НАТО: Альянс буде зміцнювати кордони та готуватися до відбиття атак Росії

НАТО працює над планами постійної військової присутності на своєму кордоні. Це рішення пов'язане з можливим відбиттям майбутніх атак Росії.

Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, детальніше зміни розглянуть та ухвалять на саміті Північноатлантичного альянсу, що відбудеться у червні в Мадриді.

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За його словами, НАТО наразі перебуває "в розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відбиватиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна.

Те, що ми бачимо зараз, – це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО,

– заявив Столтенберг.

Одним з варіантів є постійна військова присутність на кордонах Альянсу з метою відбиття майбутньої російської агресії.

На тлі повномасштабної війни Росії в Україну почали з'являтися повідомлення про те, що Фінляндія і Швеція розглядають можливість вступу в Альянс.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити в НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і не відбудеться. Зараз наша країна в найкоротші терміни отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

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