Пережили найстрашніший досвід у житті: евакуація на Кіровоградщині

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні, 4 березня, службовці здійснили евакуацію мирного населення у Кіровоградщині.

На сьогодні Кіровоградщиною здійснюються транзитні переміщення евакуйованих громадян з територій, які перебувають у стані гуманітарної катастрофи.

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Українські рятувальники ДСНС допомагають логістичним центрам та громадянам, що пережили найстрашніший досвід у житті.

Фото рятувальників та мирних жителів після евакуації:

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