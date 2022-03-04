Пережили найстрашніший досвід у житті: евакуація на Кіровоградщині
4 березня 2022 , 21:24Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні, 4 березня, службовці здійснили евакуацію мирного населення у Кіровоградщині.
На сьогодні Кіровоградщиною здійснюються транзитні переміщення евакуйованих громадян з територій, які перебувають у стані гуманітарної катастрофи.
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Українські рятувальники ДСНС допомагають логістичним центрам та громадянам, що пережили найстрашніший досвід у житті.
Фото рятувальників та мирних жителів після евакуації:
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