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      "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко

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      Юлія Тимошенко йде в президенти
      Юлія Тимошенко йде в президенти / Страна

      Юлія Тимошенко оголосила про висунення своєї кандидатури на пост Президента України.

      Вчорашнє зібрання прихильників Юлії Тимошенко обійшлось без стриптизера. Але були там не менш цікаві виступи поважних гостей партійного з'їзду, зокрема перший президент Кравчук, Філарет та Саакашвілі (останній віртуально, адже йому заборонений в'їзд в Україну).

      Саакашвілі дякував Тимошенко за підтримку, що її уряд начебто надав Грузії у 2008-му, після російського вторгнення й анексії грузинських територій. Ці його слова мене ошелешили, адже чудово пам'ятаю, що тодішній уряд Тимошенко жодним словом не коментував російську агресію, а сама Юлія Володимирівна "хіхікала" над жартами Путіна, який на спільній із нею прес-конференції у Москві висміював Саакашвілі. А тепер колишній грузинський президент за це їй дякує? Для мене це чергова демонстрація того, наскільки ж велика політика є брудною справою, що заради ситуативних союзів колишні вороги готові пробачати одне-одному будь-що.

      Читайте також: Тимошенко оголосила, що йде у президенти України

      В свою чергу 85-річний Кравчук розсипався у компліментах Тимошенко. Мене це особливо не здивувало – списав на його поважний вік.

      Утім, коли на сцену вийшов патріарх Філарет, зрозумів, що вік – не пояснення. Адже 89-річний колишній голова УПЦ (КП) примудрився одночасно благословити зібрання "Батьківщини" й подякувати Порошенку за Томос. Я був певен, що згадування чинного президента на з'їзді партії Тимошенко можливе хіба що для нещадної критики, проте Патріарху було дозволено більше. А те, що буквально за дві години на Банковій Порошенко вручив Філарету орден Героя України – це просто випадковий у часі збіг обставин.

      З'їзд "Батьківщини" одноголосно висунув Юлію Тимошенко в президенти, а вона у свою чергу пообіцяла "Новий курс" у кожну хату.

      Цікаво, що сьогоднішній "Новий курс" у Палаці спорту полягав у тому, що вона буквально скопіювала всі передвибочі тези Порошенка. Шодо віри зі сцени підтримував Філарет, від армії вийшли выйськові з медалями, кажуть то були "кіборги". Більше того, навіть членство у НАТО та ЄС пообіцяла лідерка "Батьківщини". Не забула й про розбудову нової армію та присяглася не красти на оборонних держзамовленнях, натякаючи на те, що так нині багатіє чинний президент. Пообіцяла й боротьбу з корупцією, але то вже така "затерта" обіцянка, що повірити в неї – це взагалі себе не поважати.

      Слухаючи промову Юлії Тимошенко, згадав один із передвиборчих лозунгів Віктора Януковича: "Тому що послідовний". Так от, продаю піарникам Тимошенко ідею: варто взяти лозунг "Тому що непослідовна". Лідерку БЮТ в її обіцянках хитає просто неймовірно.

      Та чи повірять їй українці – дізнаємося 31 березня. Точно знаю те, що якби Юлія Тимошенко пішла в акторки, їй би не було де складати нові й нові заслужені "Оскари".

      Читайте також: Чому Тимошенко привела на з’їзд партії Філарета: відповідь політолога

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Публікації Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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