У Пермі пролунав новий вибух: з гучномовців повідомляють про "викид небезпечної речовини"

29 квітня об'єкт "Транснефті" біля Пермі зазнав дронової атаки, після чого виникла масштабна пожежа, а півміста накрило чорним густим димом. Наступного ранку займання нікуди не зникло, а навіть розгорілося ще сильніше.

Вранці 30 квітня місцеві жителі повідомили про новий вибух на об'єкті "Транснефті", після чого з'явилася ще біла хмара диму.

Що відбувається в атакованій Пермі?

За даними роспабліків, близько 06:00 над Перм'ю пролунали декілька вибухів. Місцеві розповіли, що чули щонайменше 2 – 3 вибухи на півдні міста. Очевидці також заявляють про дим в одному з районів міста.

Упродовж двох годин сирена повітряної тривоги через дронову загрозу вила вже тричі.

Пізніше у Пермі з гучномовців пролунало попередження про "аварію з викидом небезпечної речовини."

Також у мережі з'явилося відео, як український дрон "Лютий" проривається до Пермі.

Дрони атакують і завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

У мережі повідомляють, що окрім повторної атаки на ЛВДС "Пермь", удару зазнав завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Зокрема, моніторингові канали публікують кадри влучання дрона по заводу. Також є фото, на якому видно пожежі одразу на двох вище згаданих об'єктах.

Зауважимо, що "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" розташований у Пермі, приблизно за 5 кілометрів від міста. Це один із ключових НПЗ Уралу та європейської частини Росії. Він постачає паливо для внутрішнього ринку та на експорт.

Канал Exilenova+ зазначає, що українські дрони взялися за "знищення всього арсеналу". Адже ЛВДС "Перм" – це "артерія транспортування", а Пермнефтеоргсинтез – "завод-переробник". Вони працюють в одному нафтовому ланцюгу. Через станцію "Перм" нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Також зазначається, що нібито Пермський НПЗ атакують дрони, запущені із сусіднього Татарстану. Знищувати нафтовий потенціал агресорки допомагають українські агенти у Росії.

Реакція влади на атаку 30 квітня

Тим часом, як соцмережі переповнені кадрами пожежі і на станції "Перм", і на самому НПЗ, губернатор регіону Дмитро Махонін переконує, що усе під контролем.

Чиновник визнав приліт дрона на один із промислових майданчиків Пермського краю.

За його словам, постраждалих та значних руйнувань немає.

Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігаються режими "Безпілотна небезпека" та "Килим",

– йдеться у повідомленні губернатора.

Дрони СБУ уразили об'єкт "Транснефті" біля Пермі

Вранці 29 квітня СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію біля Пермі, розташовану за понад 1500 кілометрів від України.

Під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Пермь", яка належить АТ "Транснефть".

Ця станція є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії.

Унаслідок атаки на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа – загорілися майже всі резервуари для зберігання нафти

Російська влада, як завжди, робила вигляд ніби нічого суттєвого не сталося. Так, губернатор Пермського краю Махонін визнав вчорашню атаку і подальше загоряння на промисловому об'єкті. Водночас він заявив, що, мовляв, шкідливих речовин у повітрі немає, а відповідно і загрози для мешканців та навколишнього середовища.

При цьому після атаки небо над регіоном стало неймовірно чорного кольору, а тамтешні жителі писали про нафтовий дощ.