Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі, удар безпілотника спричинив пошкодження технологічних установок, сховища та трубопроводи.

Які наслідки атаки

Внаслідок вибухів та пожежі 25 вересня суттєвих руйнувань зазнала ключова інфраструктура російського НПЗ, що унеможливило подальшу переробку сировини.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт атаки на промисловий об'єкт у регіоні. Водночас він вирішив не уточнювати, про яке підприємство йдеться конкретно.

Компанія Лукойл, якій належить вже неробочий нафтопереробний завод, утрималася від коментарів для агентства.

Масштаби підприємства та попередні удари

Медіа зазначило, що об'єкт розташований на відстані близько 1460 кілометрів від Москви і має суттєве значення для російського паливного сектору. У 2024 році потужності заводу дозволяли переробляти орієнтовно 12,6 мільйона тонн нафти на добу.

Нагадаємо, попереднього разу нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників 21 серпня.