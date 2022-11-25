Перша червона картка на ЧС-2022: воротар Уельсу брутально "виніс" нападника Ірану

Другий тур групового етапу чемпіонату світу-2022 стартував у п'ятницю, 22 листопада, матчем Уельсу та Ірану. У ньому вболівальники побачили першу червону картку на турнірі.

Побачив її перед собою воротар валійців Вейн Хеннессі. Причиною стала дуже груба гра за межами штрафного майданчика.

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Перша червона на ЧС-2022

Епізод трапився на 85 хвилині гри. Іран вибіг у швидку контратаку на ворота Уельсу. Нападник Порту Мехді Таремі здійснив вдале забігання з центру поля й встиг прокинути м'яч.

Вже після цього Вейн Хеннессі, який вибіг зі штрафного майданчика метрів на 15, врізався коліном у щелепу нападника іранців.

Арбітр гри миттю підбіг на місце інциденту та одразу показав голкіперу жовту картку. Втім, після протесту іранців він таки пішов переглянути повтор епізоду в системі VAR.

Лише після цього суддя повернувся та показав воротарю Уельсу червону картку. Вейн Хеннессі навіть не сперечався.

Ситуація в групі В