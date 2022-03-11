Перша фаза війни майже завершилась, сьогодні – завтра можлива друга, – командир роти "кіборгів"

Сили оборони України добре відпрацьовують захист Києва. Перша фаза війни майже закінчилася.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий, командир роти "кіборгів" та народний депутат Андрій Шараскін. За його словами, подальша ситуація довкола Києва зокрема залежить й від того, чи введе Білорусь свої війська в Україну.

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Окупанти не очікували серйозного спротиву

"Станом на зараз практично завершилась перша фаза військової "мордорської" операції проти України. Їхній задум частково вдався, вони наситили найближчі околиці Києва своєю технікою", – сказав Андрій Шараскін.

Поки що екіпажів у росіян недостатньо для того, щоб здійснювати прориви.

Якщо буде здійснено прохід ще і приєднання білоруських збройних сил – тоді почнеться друга фаза війни проти України, до якої вони насправді готувалися,

– сказав командир роти "кіборгів".

Шараскін зазначив, що окупанти не очікували настільки агресивного спротиву, але вони готувалися до того, що він буде серйозний, накопичували сили та засоби.

"Сьогодні – завтра можливе введення цієї другої наступальної операції, включно з десантуванням", – сказав військовий.

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