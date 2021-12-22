Перша країна у світі: в Ізраїлі людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини

Ізраїль стане першою країною у світі, де людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини. Нею щеплюватимуть людей віком 60+, а також – медпрацівників та людей із хронічними захворюваннями.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після наради, присвяченої поширенню штаму Омікрон у світі, закликав людей вакцинуватися. Політик наголосив, що МОЗ країни вже готується до кампанії щеплення четвертою дозою.

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Громадяни Ізраїлю першими у світі отримали третю дозу вакцини від COVID-19, і ми будемо першопрохідцями також і з четвертою дозою вакцини,

– наголосив Беннет.

Таке рішення політик назвав чудовим. За словами Беннета, саме це допоможе впоратися з хвилею Омікрону.

Омікрон може змінити хід пандемії

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що світ має об'єднати зусилля заради боротьби з пандемією коронавірусу.

За словами Гебреєсуса, 2022 році людство має покінчити з пандемією.

Також у ВООЗ наголосили, що необхідно розробити вакцини другого та третього покоління.

Гебреєсус заявив, що у ВООЗ сподіваються звести цю хворобу до відносно легкого захворювання, якому легко запобігти, яке легко лікувати.

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