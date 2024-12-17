Перша повністю роботизована операція: бійці бригади "Хартія" показали унікальні кадри

Українські захисники з бригади "Хартія" провели повністю роботизовану операцію на Харківському напрямку. На полі бою вперше була така велика кількість роботизованих і безпілотних комплексів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 13-ту бригаду Нацгвардії "Хартія".

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Перша повністю роботизована операція "Хартії"

У бригаді розповіли, що на початку грудня наші захисники провели першу повністю роботизовану операцію проти агресора на Харківському напрямку. Мета – створити умови для подальшого просування підрозділів.

Така кількість роботизованих і безпілотних комплексів вперше була присутня на полі бою. Так, до операції залучили численні наземні роботизовані комплекси, – дрони для мінування й розмінування, а також дрони-камікадзе, мобільні турелі та БПЛА різних типів, зокрема, важкі мультироторні "бомбери", дрони для спостереження, різноманітні FPV.

Наша мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, там, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом,

– наголосив начальник штабу бригади "Хартія".

Полковник Максим Голубок додав, що це вимагає детального планування, постійного пошуку нових інженерних рішень і створення культури інновацій у бригаді.

Перші кадри роботизованої операції "Хартії": дивіться відео