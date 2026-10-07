Трамп вперше за 65 років схвалив страту американського військового

Дональд Трамп схвалив виконання смертного вироку майору армії США Нідалу Маліку Хасану. Його засудили за масове вбивство на базі Форт-Худ.

Якщо вирок виконають, це буде перша страта американського військового з 1961 року, пише AP.

Що відомо про страту американського військового?

Хасан у 2009 році відкрив вогонь у медичному корпусі військової бази Форт-Худ. Унаслідок стрілянини загинули 13 військовослужбовців, ще понад 30 людей дістали поранення.

Перед нападом Хасан працював військовим психіатром. Під час стрілянини він вигукнув "Аллаху акбар" та використав пістолет із лазерним прицілом.

На суді Хасан фактично не заперечував своєї причетності до злочину. Він заявляв, що намагався не допустити відправлення американських військових до Афганістану, де, за його словами, вони мали воювати проти мусульман.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що тепер міністр армії США має визначити дату та місце виконання вироку.

День розплати для Хасана нарешті настав,

– написав Парнелл.

Наразі Хасан перебуває у камері смертників у Форті Левенворт, штат Канзас. Загалом там утримують чотирьох військовослужбовців, засуджених до страти.

Останнім військовим, страченим у США, був рядовий Джон Беннет: його повісили у 1961 році за зґвалтування 11-річної дівчинки.

Нагадаємо, страта 50-річної Крісти Пайк у штаті Теннессі провалилася після того, як жінці ввели смертельну ін'єкцію. Вона втратила свідомість, однак її серце продовжувало битися, а сама вона ледь дихала. Після невдалої процедури засуджену доправили до лікарні, де їй надають життєво важливу допомогу.

Напередодні Пайк ввели два шприци пентобарбіталу, який мали використати для виконання смертного вироку. Жінку засудили до страти ще у 1996 році за жорстоке вбивство 19-річної Коллін Слеммер.

Пайк мала стати першою жінкою, страченою в Теннессі за понад 200 років. Перед виконанням вироку її адвокати подали екстрене клопотання про зупинення страти, але Верховний суд США дозволив продовжити процедуру. Після невдалої ін'єкції виконання смертного вироку фактично було зупинене, а подальша доля Пайк має вирішуватися в межах судових процедур.