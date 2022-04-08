Перше використання "Точки-У" в Маріуполі зафіксували 1 березня 2022 року

Радник міського голови Мірауполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти вперше застосували снаряд "Точка-У" проти мирного Маріуполя ще 1 березня. Обстріл ракетою відбувся по житловому масиву.

Андрющенко розповів, що при ліквідації наслідків обстрілу у житловому масиві "Кіровський" виявили залишки ракети "Точка-У". Комплекс обстріляли 1 березня.

Важливо Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

За словами радника міського голови, згодом обстріли "Точкою-У", яка нібито зникла з озброєння Росії, стали масовими.

Сьогодняшній страшний злочин обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську є прямим продовженням стартегії Росії свідомого залякування та знищення цивільного населення України. 39 загиблих, 4 дитини - нема не слів, не пробачення,

– сказав Андрющенко.

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