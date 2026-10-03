Її мають не всі країни: Федоренко вказав, чому важливе перше застосування української балістики

1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала свою балістику. Президент України не поділився деталями, але очевидно, що поява такого озброєння в нашій країні стала важливим кроком у розвитку технологій.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, зазначивши, що у світі є не так багато держав з власним балістичним озброєнням.

Україна вперше застосувала балістику

За словами командира батальйону безпілотних систем "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, поява української балістики – це новий крок в розвитку українських технологій і в зайнятті свого місця в мілітарній частині української держави.

Він підкреслив, що балістика – це прерогатива окремого клубу країн.

Їх, якщо мені не зраджує пам'ять, чи сім, чи вісім. От ми стали або дев'ятими, або десятими, які мають своє балістичне озброєння, свою балістичну ракету,

– наголосив Федоренко.

Він також пояснив, що ракета – це є носій для певних типів корисного навантаження. Зараз мовиться про типові боєприпаси, які спроможні прицільно бити по військових законних цілях на території країни-агресорки.

Додатково він зазначив, що це уніфікований носій і для інших типів боєприпасів. Росія це також має дуже чітко і добре усвідомлювати.

Федоренко про українську балістику: дивіться відео