Перше завдання – допомогти Україні, – військовий з білоруського полку "Пагоня"

Військовий з білоруського полку "Пагоня" каже, що перше їхнє задання – допомогти Україні. А вже потім добровольці будуть думати про свою землю.

Своїми думками щодо захисту України поділився помічник командира полку Вадим Прокоп'єв 2 квітня. До війни він був бізнесменом, ресторатором та блогером.

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На думку добровольця, головним завданням зараз є допомога Україні. А тоді вже білоруси будуть думати про себе. Адже мрія про свободу Білорусі стане неможливою, якщо Путін завоює Україну.

Неможливо навіть мріяти про свободу Білорусі, якщо Путін завоює Україну, тому перше завдання – допомогти Україні, друге – допомогти собі. У мене не було іншого вибору. Є якась іронія в тому, що я став військовим. Коло замкнулося,

– розповідає Прокоп'єв.

Військовий розповідає, що колись він навчався в суворовському училищі, носив форму. Опісля він не служив, був звичайною людиною. А через 30 років знову опинився в казармі.

"Від таких перипетій долі можна тільки посміхнутися. Мені дуже подобаються люди, які зараз поруч… Це дуже мотивовані люди, більшість з них були на протестах 2020 року в Білорусі", – додає доброволець.

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