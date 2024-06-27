В американців буде 90 хвилин, щоб вирішити, хто гідний очолити країну. В етері 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, чого очікувати від першої за чотири роки особистої зустрічі Байдена й Трампа.

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Трампу буде легше

У публічних дебатах завжди виграє шоумен. Втім, як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", минулого разу Трамп програв, проте варто врахувати, що за цей період ексочільник Білого дому набрався досвіду, тож зараз має всі шанси для перемоги.

Я очікую шоу, в якому Джо Байден, ймовірно, програє. Зараз помітно, що через свій зрілий вік чинний президент США став повільнішим, ніж треба реагувати в таких ситуаціях. Натомість Дональд Трамп – шоумен,

– мовив Клочок.

Поготів у нього опозиційна риторика, тому йому буде легше, на відміну від Байдена, який перебуває при владі й не ухвалив багатьох рішень, яких очікували виборці.

"Я пророкую дуже неспокійну ніч у штабі Байдена, який намагатиметься його підготувати", – зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Чи дорікатиме Байден судимістю Трампу

Припускають, що Байден може використати юридичні проблеми Трампа для атаки. Втім, це може бути ризиковано й для самого президента США, в якого паралельно є свої юридичні проблеми, зокрема, кримінальне засудження його сина.

В історії щодо сина глава Білого дому поставив крапку,

– зауважив Клочок.

Байден сказав, що не збирається підписувати сину ніякої апеляції, а якщо його провину визнають, то він відповідатиме згідно з чинним законодавством.

Тут у Байдена розв'язані руки, а щодо Трампа, то це дійсно серйозний удар, але є нюанс – якщо Байден буде використовувати таку риторику, то це може бути розцінено як політичний тиск через суд на Трампа.

Я не виключаю, що Байден може використовувати історії з кримінальними справами Трампа, але для тих, хто ще не визначився це буде аргументом не голосувати за Байдена, бо вони можуть це розцінити як політичний тиск,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, сьогодні Трамп – серйозна загроза для стабільності в питаннях євроатлантичної співпраці й для зовнішньої політики США це виклик, тому всі аргументи можна використовувати.