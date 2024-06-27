У американцев будет 90 минут, чтобы решить, кто достоин возглавить страну. В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, чего ожидать от первой за четыре года личной встречи Байдена и Трампа.

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Трампу будет легче

В публичных дебатах всегда выигрывает шоумен. Впрочем, как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", в прошлый раз Трамп проиграл, однако стоит учесть, что за этот период экс-глава Белого дома набрался опыта, поэтому сейчас имеет все шансы для победы.

Я ожидаю шоу, в котором Джо Байден, вероятно, проиграет. Сейчас заметно, что из-за своего зрелого возраста действующий президент США стал медленнее, чем надо реагировать в таких ситуациях. Зато Дональд Трамп – шоумен,

– сказал Клочок.

Тем более у него оппозиционная риторика, поэтому ему будет легче, в отличие от Байдена, который находится у власти и не принял многих решений, которых ожидали избиратели.

"Я предсказываю очень беспокойную ночь в штабе Байдена, который будет пытаться его подготовить", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Будет ли Байден упрекать Трампу судимостью

Предполагают, что Байден может использовать юридические проблемы Трампа для атаки. Впрочем, это может быть рискованно и для самого президента США, у которого параллельно есть свои юридические проблемы, в частности, уголовное осуждение его сына.

В истории относительно сына глава Белого дома поставил точку,

– отметил Клочок.

Байден сказал, что не собирается подписывать сыну никакой апелляции, а если его вину признают, то он будет отвечать согласно действующему законодательству.

Здесь у Байдена развязаны руки, а в отношении Трампа, то это действительно серьезный удар, но есть нюанс – если Байден будет использовать такую риторику, то это может быть расценено как политическое давление через суд на Трампа.

Я не исключаю, что Байден может использовать истории с уголовными делами Трампа, но для тех, кто еще не определился это будет аргументом не голосовать за Байдена, потому что они могут это расценить как политическое давление,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, сегодня Трамп – серьезная угроза для стабильности в вопросах евроатлантического сотрудничества и для внешней политики США это вызов, поэтому все аргументы можно использовать.