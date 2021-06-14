"Боже, люди обгорілі тікають": у Росії стався масштабний вибух на АЗС – страшні кадри

У російському Новосибірську вдень 14 червня трапився вибух на АЗС. Кількість постраждалих вже зросла до 22 осіб.

Полум'я підійнялося високо в небо

Вогнеборці вже ліквідували пожежу. Її площа сягнула 1,2 тисячі метрів квадратних.

Актуально У Росії масштабні вибухи на АЗК: є постраждалі – моторошні відео

Місцеві мешканці поширили у мережі відео з місця події. На моторошних кадрах видно густий чорний дим, який підіймається високо в небо на весь район.

Жар відчувається навіть з траси. Боже мій, люди обгорілі тікають,

– сказала авторка відео.

Дивіться відео з місця вибуху на АЗС в Росії:

Момент вибуху на АЗС: відео

Вибух був таким сильним, що цистерну вагою у кілька тонн, відкинуло на 300 метрів. Цей момент місцеві мешканці зняли на відео. За кадром чути, як налякана дівчина плаче і голосить "Тату!".

Та що тато? Машини горять! Сергію, біжи до своїх машин, бл*ть,

– вигукнув автор відео.

У Росії вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.

Цистерну відкинуло на 300 метрів: відео

Що відомо про постраждалих

Спершу повідомляли, що внаслідок вибуху постраждало щонайменше 16 людей, однак тепер кількість зросла до 22. Відомо, що серед потерпілих є дитина та 2 рятувальники. Вогнеборців з опіками відвезли у лікарню.

Наразі у важкому стані перебуває 8 людей.

Причина вибухів

За попередніми даними, загорання трапилося під час заправки автомобіля. Після того пролунало щонайменше 5 вибухів.