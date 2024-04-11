Росія атакує ракетами з Ту-95МС та "Кинджалами": триває повітряна тривога

11 квітня 2024, 05:05
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У ніч проти 11 квітня росіяни запустили по Україні ракети.

Були пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

05:58, 11 квітня

Були повторні пуски "Кинджалів".

05:57, 11 квітня

Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" летить в напрямку Рівного.

05:56, 11 квітня

У повітрі перебуває вже 4 МіГ-31К.

05:53, 11 квітня

Львів – перебувайте в укриттях, наголосили у Повітряних силах.

05:52, 11 квітня

Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний. Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину.

05:49, 11 квітня

Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину

05:48, 11 квітня

Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний.

05:47, 11 квітня

Тернопіль – в укриття.

05:46, 11 квітня

Ракета на Рівне.

05:44, 11 квітня

Ракета північніше Рівного, курс західний.

05:43, 11 квітня

Був літ одразу трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

05:41, 11 квітня

Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний.

05:37, 11 квітня

Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини, курс західний. Також ракети в районі Борисполя, курс західний.

05:32, 11 квітня

Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний.

05:28, 11 квітня

Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний.

05:24, 11 квітня

Ще одна ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину.

05:23, 11 квітня

Ракети з Сумської області курсом на захід. Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний.

05:18, 11 квітня

Нова група ракет в Сумській області, курс південно-західний.

05:16, 11 квітня

Ракети в північній частині Київщини, курс західний.

05:10, 11 квітня

Ракети з Чернігівщини летять курсом на Київщину.

05:06, 11 квітня

Перші ракети в Україні

Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний.

 
Автор: Ірина Буртик