Росія атакує ракетами з Ту-95МС та "Кинджалами": триває повітряна тривога
У ніч проти 11 квітня росіяни запустили по Україні ракети.
Були пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Були повторні пуски "Кинджалів". Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" летить в напрямку Рівного. У повітрі перебуває вже 4 МіГ-31К. Львів – перебувайте в укриттях, наголосили у Повітряних силах. Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний. Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину. Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний. Тернопіль – в укриття. Ракета на Рівне. Ракета північніше Рівного, курс західний. Був літ одразу трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний. Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини, курс західний. Також ракети в районі Борисполя, курс західний. Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний. Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний. Ще одна ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину. Ракети з Сумської області курсом на захід. Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний. Нова група ракет в Сумській області, курс південно-західний. Ракети в північній частині Київщини, курс західний. Ракети з Чернігівщини летять курсом на Київщину. Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний.
Перші ракети в Україні
Були повторні пуски "Кинджалів".
Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" летить в напрямку Рівного.
У повітрі перебуває вже 4 МіГ-31К.
Львів – перебувайте в укриттях, наголосили у Повітряних силах.
Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний. Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину.
Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину
Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний.
Тернопіль – в укриття.
Ракета на Рівне.
Ракета північніше Рівного, курс західний.
Був літ одразу трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний.
Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини, курс західний. Також ракети в районі Борисполя, курс західний.
Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний.
Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний.
Ще одна ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину.
Ракети з Сумської області курсом на захід. Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний.
Нова група ракет в Сумській області, курс південно-західний.
Ракети в північній частині Київщини, курс західний.
Ракети з Чернігівщини летять курсом на Київщину.
Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний.