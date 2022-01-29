Перші результати роботи "фантомів": зафіксували більше 4 тисяч порушень швидкості на дорогах

На дорогах України з 25 січня почали працювати автомобілі "фантоми", які фіксують порушення швидкості. За 4 дні роботи вони виявили тисячі порушень з боку водіїв.

На 29 січня винесли вже 4212 постанов за порушеннями швидкості на дорогах, які зафіксували автомобілі "фантоми". Про це заявив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, які зафіксували "фантоми" в автоматичному режимі,

– повідомив поліцейський.

Він наголосив, що попри все, усі 4 автомобілі працюють.

Що відомо про "фантоми" в Україні

"Фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежать за дотриманням правил дорожнього руху. Вони передають патрульним інформацію про авто, водії яких порушують ПДР.

Вони не зупиняють автомобілі порушників – натомість, як і у випадку з камерами відео фіксації, штрафують власників авто.

За перший день роботи 4 автомобілів “фантом” виписали 990 штрафів за перевищення швидкості. Як повідомляв радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, у 2022 році планують закупити ще 30 таких авто, у 2023 – 50.

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