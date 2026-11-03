Відвоювали посаду губернатора: острів Гуам надіслав перші результати виборів у США

На тихоокеанському острові Гуам 3 листопада підбили перші підсумки проміжних виборів у США. Республіканці відвоювали посаду губернатора, а демократи забрали місце делегата в Конгресі.

Як пише The Guardian, тихоокеанська територія першою оголошує дані через розташування біля лінії зміни дат.

Реакція Трампа на перші підсумки

За попередніми підрахунками місцевої виборчої комісії, новим губернатором стане республіканець Вісенте Ада. Водночас делегаткою до Палати представників без права голосу виборці назвали демократку Алісію Енн Гаррідо Лімтіако.

Дональд Трамп назвав підсумки голосування сильним виступом своєї партії.

Гуам, який завжди вважали міцно демократичним, щойно рано оголосив перемогу РЕСПУБЛІКАНЦІВ у головній гонці, за посаду губернатора. Вітаю, Тоні Ада! Також республіканці мають більшість у сенаті. Сподіваюся, це ознака того, що буде далі!

– написав політик у соцмережі.

Що вирішується на виборах до Конгресу?

3 листопада американці переобирають усі 435 місць у Палаті представників, 35 зі 100 крісел у Сенаті, а також 39 губернаторів. Зараз обидві палати парламенту контролюють республіканці, утримуючи 53 місця в Сенаті та 218 у Палаті представників. Демократам потрібно вибороти щонайменше чотири додаткові мандати у верхній палаті та три в нижній, щоб повернути контроль над законодавчим органом.

Якщо опозиція здобуде більшість хоча б в одній із палат, ухвалення законів для Білого дому суттєво ускладниться, а представники Демократичної партії отримають важелі для парламентських розслідувань.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах стартувало голосування, яке охопило всі штати від східного узбережжя до Аляски та Гаваїв.