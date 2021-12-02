Разве не Петр Алексеевич основал так называемые "Минские переговоры" с Россией еще в 2014 году? Или в "ЕС", как и в Москве, считают, что в "Минске" мы ведем переговоры с "Донецком и Луганском", а не с РФ?

Читайте также Каких гарантий требует Москва

Переговоры есть и нужны

Народ, мы уже восьмой год ведем переговоры с Россией. Прямые, косые, круглые – не важно.

Проблема в том, что они односторонние – Россия не признает себя стороной конфликта и, соответственно, отказывается от прямого диалога по Донбассу. Добиться его от Москвы, заставить ее сесть за стол переговоров в качестве стороны конфликта – это уже будет полпути к окончанию войны.

Это уже будет признаком того, что Кремль созрел, или, точнее, его дожали к решению проблемы. Другой вопрос, что к этому времени, для диалога на равных, мы должны иметь соответствующие Вооруженные силы, сильную экономику и консолидированное общество.

Судя по последним заявлениям и действиям Москвы, а также по тому, что происходит в нашем политикуме – как минимум, на усиление ВСУ у нас время точно будет.

Россия – сторона конфликта

Так что, ничего страшного в том, что сказал Зеленский о диалоге с Россией – нет. Если мы заявляем, что она сторона конфликта, то с кем как ни с Москвой, нам договариваться о ее уходе с Донбасса? Вот если бы президент сегодня сказал, что нам нужен прямой диалог с Донецком и Луганском… Тогда бы я употреблял совсем другую лексику. Но он, назвал стороной конфликта именно Россию!

Важно Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Кстати, любителям конспирологии, которые считают, что где-то все уже договорено, а нас просто готовят к позорной капитуляции под видом "прямого диалога", приведу свой аргумент: если бы все было договорено, и Москва знала, что власть Украина готова на "мир любой ценой", то Путин не отказывался бы от встречи с Зеленским. А он отказывается. Уже год отказывается. И сегодня тоже отказался.