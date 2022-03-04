Перший білорус загинув за Україну

Росія вже 9-й день веде підступну та криваву війну проти Україну. На захист нашої держави стали не тільки українці, але й добровольці. На жаль, у війна за України загинув перший білорус.

Доброволець отримав смертельне поранення

На війні Росії проти України помер білоруський доброволець Ілля "Литвин". Повідомляється, що він загинув у боях за Бучу.

Варте уваги На сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку, – Подоляк

Білоруський доброволець отримав смертельне поранення. На жаль, його не змогли врятувати.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!