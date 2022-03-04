Перший білорус загинув за Україну
4 березня 2022 , 16:21
Джерело:NEXTA Live
Росія вже 9-й день веде підступну та криваву війну проти Україну. На захист нашої держави стали не тільки українці, але й добровольці. На жаль, у війна за України загинув перший білорус.
Доброволець отримав смертельне поранення
На війні Росії проти України помер білоруський доброволець Ілля "Литвин". Повідомляється, що він загинув у боях за Бучу.
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Білоруський доброволець отримав смертельне поранення. На жаль, його не змогли врятувати.
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