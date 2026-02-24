"Не знали, що казати": ведучі 24 Каналу пригадали перший етер 24 лютого 2022 року

Зараз українські журналісти вже звикли працювати в умовах повномасштабного вторгнення. Однак саме ефір 24 лютого 2022 року вони запам'ятали назавжди – тоді було зовсім по-іншому, ніж зазвичай.

Про це 24 Каналу розповів воєнкор Сил Оборони України Артем Овдієнко, який перший розпочав ефір в цей день. Попри підготовку до ескалації російської агресії, ведучі мали зібрати всі сили та продовжувати інформувати населення.

Яким був перший етер 24 лютого 2022 року?

За словами воєнкора Сил Оборони, 24 лютого 2022 року ведучі забули про будь-які графіки – новини ішли "з коліс".

Ми не розуміли, як і коли має розпочатись ефір. Не знали, що казати,

– наголосив він.

Перед початком повномасштабного вторгнення в офісі 24 Каналу журналісти не могли перебачити, що буде. Були припущення про ескалацію на Сході, але не більше. Водночас на всякий випадок вони завчасно подбали про рації, готуючись до відсутності інтернету і мобільного зв'язку.

Овдієнко додав, що він же купив собі зброю, але не зміг оформити документи на неї. Згодом на блокпостах через це виникали проблеми під час перевірки, але правоохоронці впізнавали його як ведучого.

Цікаво! Раніше про роботу 24 лютого 2024 року пригадала також і вся редакція 24 Каналу. Журналісти, які в той час були на зміні, одразу подзвонили керівництву – з цього моменту робота тривала цілодобово, адже українці мали швидко отримувати якісну інформацію.

Настрої ведучих перед початком повномасштабного вторгнення і згодом: