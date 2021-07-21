Перший офіційний морський пірат в Україні: деталі резонансного затримання

В Україні вперше оголосили про підозру у піратстві. Чоловіка, який захопив судно в Індійському окені, затримували співпробітники СБУ.

Підозрюваним у морському розбої виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, що займалась охороною суден від нападів піратів.

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Чоловік вимагав від компанії-судновласника 500 тисяч доларів

Замість того, щоб гарантувати безпеку судна, чоловік вирішив його захопити. Напад він здійснив у липні 2020 року в Індійському океані. Погрожуючи екіпажу зброєю, так званий "охоронець" наказав змінити курс та вимагав пів мільйона доларів винагороди.

Перемовини з представниками компанії-судновласника тривали аж 4 дні. Протягом цього часу український пірат погодився розблокувати рух судна вже не за 500 тисяч, а лише за 6 в американській валюті.

Пірат захопив базу охоронної компанії

Проте цього чоловіку виявилось недостатньо. Коли він повернувся на плавучу базу охоронної компанії, то захопив її арсенал. Цього разу житель Миколаївщини хотів отримати 100 тисяч – в іншому випадку погрожував повикидати всю зброю за борт. На поступки пірату не пішли. Коли він таки почав позбуватись зброї, його зупинили силоміць.

Оскільки події відбувались у відкритому морі, то притягнути чоловіка до відповідальності було неможливо. Адже на нейтральних водах не діє юрисдикція жодної держави.

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Пірат може отримати від 5 до 12 років ув'язнення

Морського розбійника затримали вже в Україні – у Миколаєві. З того часу, як чоловік прибув на батьківщину, він кілька разів міняв паспорти та місце проживання. Поки що суд обиратиме для зловмисника запобіжний захід. Якщо його визнають винним, то він може опинитись за ґратами на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться фото з затримання / Фото СБУ: