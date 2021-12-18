Перший рейс на Миколая: Укрзалізниця запускає Слобожанський експрес на Донбас

Напередодні новорічних свят Укрзалізниця запускає Слобожанський експрес. Він з'єднуватиме східні регіони України і курсуватиме за маршрутом Харків – Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків.

У перший рейс із пасажирами поїзд вирушить у День святого Миколая – 19 грудня.

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Як пояснив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, товариство поступово відновлює залізничне сполучення на сході України, аби українці могли зручно подорожувати до інших куточків України та територією східних областей.

Минулого тижня ми запустили найдовший за маршрутом поїзд Маріуполь – Рахів, який сформували з абсолютно нових вагонів та який фактично вперше в історії нашої країни прямим залізничним рейсом з'єднав Схід та Захід,

– зазначив Камишін.

За його словами, Слобожанський експрес забезпечить нову якість перевезень між Луганською, Харківською та Сумською областями.

Що відомо про Слобожанський експрес

На його маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який Укрзалізниця придбала нещодавно у межах реалізації програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У складі дизель-поїзда 3 вагони на 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер'єру. Він також пристосований для перевезення маломобільного населення.

Графік роботи

З 19 грудня регіональний поїзд №887 Харків – Попасна вирушатиме з Харкова щоденно, крім середи, о 17:33 і прибуватиме до Попасної о 22:53. Зворотно з 20 грудня з Попасної поїзд №888 відправлятиметься щоденно, крім четверга, о 03:48 і прибуватиме до Харкова о 08:47.

регіональний поїзд №887 Харків – Попасна вирушатиме з Харкова щоденно, крім середи, о 17:33 і прибуватиме до Попасної о 22:53. Зворотно з 20 грудня з Попасної поїзд №888 відправлятиметься щоденно, крім четверга, о 03:48 і прибуватиме до Харкова о 08:47. З 20 грудня регіональний поїзд №885 Харків – Ворожба вирушатиме з Харкова о 09:05 і прибуватиме до Ворожби о 12:45. Зворотно з Ворожби поїзд № 886 вирушатиме о 13:10 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

регіональний поїзд №885 Харків – Ворожба вирушатиме з Харкова о 09:05 і прибуватиме до Ворожби о 12:45. Зворотно з Ворожби поїзд № 886 вирушатиме о 13:10 і прибуватиме до Харкова о 17:04. З 21 грудня регіональний поїзд №885/886 Харків – Ворожба – Харків буде курсувати щоденно, крім середи. Зі станції Харків-Пасажирський він вирушатиме о 09:05 та прибуватиме на станцію Ворожба о 12:30. Зворотно з Ворожби відправлятиметься о 13:19 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

Умови проїзду

В Україні для проїзду залізничним транспортом пасажири повинні мати:

результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години,

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації,

або документ про одужання від коронавірусу у Дії.



Укрзалізниця запускає Слобожанський експрес на Донбас / Фото УЗ



Він з'єднуватиме східні регіони України / Фото УЗ