Київ засипає снігом: влада попереджає про небезпеку

Напередодні, увечері 16 листопада, в столицю завітав перший сніг. Однак красиві фото та відео, а також новорічний настрій – далеко не все, що принесла різка зміна погоди.

Місцева влада закликала киян бути обережними, у зв'язку з погіршенням кліматичних умов. У ДСНС попередили, про небезпеку на дорозі.

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Яка ситуація у Києві через те, що випав сніг

На сайті КМДА розповіли, що ще з вечора комунальники обробляють дороги, мости й тротуари протиожеледними реагентами. Через мокрий сніг та посилення вітру у значно місті ускладнився рух.

Особливу увагу робітники приділяють спускам і підйомам, покриттю із бруківки, сходам підземних і надземних пішохідних переходів, зупинкам громадського транспорту,

– уточнюють у КМДА.

Водіїв закликають не виїжджати у місто на автомобілях. Радять користуватися громадським транспортом, адже через затори сповільнюється робота снігоочисної техніки.

Пішоходам натомість варто носити на одязі світловідбивні елементи. Можна використовувати флікери, щоб водії могли помітити їх у темний час доби.

У ДСНС наголошують, що на дорогах спостерігається ожеледиця, подекуди утворюється налипання мокрого снігу. За прогнозами синоптиків, погода найближчими днями погіршуватиметься, тому українці мають бути обережними, коли перебувають на вулиці.

Закликаємо дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Водіям радимо утриматися від поїздок за межі міст,

– кажуть рятувальники.

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Яка погода в інших регіонах країни 17 листопада

Зима раптово підкралася до українців. Температура повітря різко знизилася, на вулиці випав перший сніг.

За даними синоптиків, сніжитиме 17 листопада до самого вечора. Середня добова температура становитиме +1…-1 градус. Небо над більшою частиною України затягнуть хмари.

Фахівці кажуть, що не варто лякатися аномальних похолодань. Погода, яку прогнозують 17 листопада, – абсолютно нормальна та звична для цього сезону в Україні.

Додамо, що зимова погода у листопаді зупинятися не планує. Далі – зниження температури до -10 градусів. Зокрема, 18 листопада температура повітря опуститься до -6...-1 градусів. 19 – 20 листопада стане ще холодніше. Тобто похолодання відбуватиметься поступово. Вже на вихідних стовпчики термометрів покажуть в Україні -10...-8 градусів.