У Києві та Львові – зимова казка: фото першого снігу у містах

Цьогоріч перший сніг дещо забарився, адже ми звикли, що він випадає на початку місяця. Цьогоріч його українці побачили 17 листопада, але це не зменшило магію зими.

Зранку 17 листопада мешканці Львова та Києва отримали можливість прокинутися буквально у казці. Щойно сутінки відступили – можна було побачити, що вулиці засипані, місцями досить щедро, першим снігом, передає 24 канал.

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У мережі з'явилися фото першого снігу

Ясна річ, що користувачі мережі, а також журналісти та кореспонденти 24 каналу відразу ж взялися знімати красу надворі. Вони з нами поділилися світлинами, які допоможуть передати вам усю казковість погоди за вікном.

Київ вночі притрусило снігом

Почнімо з Києва. Столицю України зранку не настільки щедро засипало першим снігом. Але про нього користувачі мережі повідомляли ще ввечері. Той же твітер ряснів дописами про те, що українці таки дочекалися на перший сніг.

Для вас ранковим Києвом прогулялася фотографиня 24 каналу Валентина Поліщук. Вона зробила серію затишних світлин, які дозволяють помилуватися містом, яке акуратно огорнули снігом цієї ночі.

Перший сніг у Києві випав 17 листопада / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Валентина Поліщук також зняла знищену російську техніку, яка стоїть посеред столиці. Її снігом теж щедро притрусило. Це ж очікує на російських окупантів, які не покинуть Україну вже і негайно. Ані ЗСУ, ані люті українські морози їх не пошкодують.

Знищену техніку ворога у Києві теж присипав сніг / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Такий вигляд мав Київ цього ранку: дивіться відео



Спальний район столиці огорнув сніг / Фото Марини Васильєвої



Спальний район столиці огорнув сніг / Фото Марини Васильєвої



Спальний район столиці огорнув сніг / Фото Марини Васильєвої

Львів щедро засипало снігом

Пухнастий і лапатий сніг випав у Львові. Його мешканці, коли прокинулися зранку, очам своїм повірити не могли. Адже напередодні у місті була досить звичайна осіння погода. Але ця ніч вирішила вкотре підкреслити той факт, що львівська погода мінлива та міняється ледь не кількадесят разів на день.

Хай там як, але надворі у Львові зранку дуже красиво. Оскільки температура за вікном плюсова, то дуже високі шанси, що до обіду залишаться лиш натяки на те, що вночі випадав сніг. Тож ловіть ще порцію світлин, які допоможуть вам зануритися у казку.

Уночі Львів присипало снігом / Фото журналістів 24 каналу

Нагадаємо, що українська синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала потепління наприкінці листопада. Вона зауважила, що морози відступлять після 22 листопада. Водночас вона попрохала не лякатися холодної погоди. Усе ж зима на носі, і такий стан за вікном – нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального клімату.