Перший у світі театр роботів зібрав аншлаг у Варшаві

Постановка, ролі у якій виконали двоє андроїдів, мала шалений успіх. Роботи зіграли у п’єсі за мотивами повісті польського письменника Станіслава Лема. Озвучили їхню гру відомі польські актори.

“Дві 20-хвилинні п’єси для нас підготували англійські розробники. Вони працювали над ними півроку. А ми ще 4 місяці репетирували постановки на сцені”, - сказав координатор театру Лукаш Барі.

Свої почуття і емоції робоактори, як і їх колеги по цеху, висловлювали очима. Вони у них рідкокристалічні - нагадують два міні LCD-монітори. В театральній трупі наразі один актор і одна акторка.

Конструктори обладнали їх за останнім словом техніки, єдине чого в них немає - це одяг. Втім визначити хто є хто можна за спеціальною підсвіткою й голосом. Координатори проекту кажуть, що й далі відшліфовуватимуть гру акторів. Все заради задоволення публіки.

