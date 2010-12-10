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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Перший у світі театр роботів зібрав аншлаг у Варшаві

      Фінансові ринки 513

      Постановка, ролі у якій виконали двоє андроїдів, мала шалений успіх. Роботи зіграли у п’єсі за мотивами повісті польського письменника Станіслава Лема. Озвучили їхню гру відомі польські актори.

      “Дві 20-хвилинні п’єси для нас підготували англійські розробники. Вони працювали над ними півроку. А ми ще 4 місяці репетирували постановки на сцені”, - сказав координатор театру Лукаш Барі.

      Свої почуття і емоції робоактори, як і їх колеги по цеху, висловлювали очима. Вони у них рідкокристалічні - нагадують два міні LCD-монітори. В театральній трупі наразі один актор і одна акторка.

      Конструктори обладнали їх за останнім словом техніки, єдине чого в них немає - це одяг. Втім визначити хто є хто можна за спеціальною підсвіткою й голосом. Координатори проекту кажуть, що й далі відшліфовуватимуть гру акторів. Все заради задоволення публіки.
       

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      Новини за 10 грудня 2010
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