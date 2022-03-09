Персонал захопленої ЗАЕС катують росіяни: на станції 50 одиниць важкої техніки

Росіяни катують персонал захопленої Запорізької атомної станції.

Ба більше, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати з пропагандистською метою. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Увага Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС, – міністр енергетики

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримують в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням,

– заявив він.

Він додав, що працівники станції фізично та психологічно виснажені.

Тож міненергетики закликав міжнародних партнерів вжити усіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій. А також вивести окупаційні війська з захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною.

"Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії", – наголосив Галущенко.

Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Тож негайно потрібно покласти край ядерному тероризму Росії. Допоки не стало надто пізно.

Росія готує провокацію

Крім цього, пропагандистська машина Росії хоче створити черговий фейк, щоб виправдати власні злочини.

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