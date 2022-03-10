Персонал Запорізької АЕС працює просто під дулами автоматів, – журналіст

Активних бойових дій поблизу Запоріжжя нема. Водночас втрачено зв'язок із датчиками контролю навколо Запорізької АЕС.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя. Він зазначив, що станом на 10 березня є спроба ще раз доставити гуманітарну допомогу до Енергодару та вивезти звідти людей. Але зважаючи на нелюдські дії росіян – важко передбачити, чим ця спроба закінчиться.

Зверніть увагу Найкраще, що може зараз зробити Росія – вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС, – Кулеба

Оборона Запоріжжя готується, всі вулиці перекриті протитанковими засобами, заявив журналіст. Тобто вільно проїхати у Запоріжжя окупантам не вдасться, перешкоди стоять всюди.

На АЕС працюють під наглядом росіян

"З тривожних новин – слідом за Чорнобильською АЕС втрачено зв'язок із датчиками контролю навколо Запорізької АЕС. Це датчики, які в автоматичному режимі передають посилання щодо радіації та інших даних, зокрема до МАГАТЕ", – пояснив журналіст.

Зрозуміло, що окупанти, які перебувають на атомній станції, не хочуть, щоб звідти виходила "зайва інформація".

Маємо інформацію про те, що персонал атомної станції зараз працює під дулами автоматів. Люди виходять на роботу, бо це ж АЕС і нею не зможе керувати піхотинець, механізм дуже складний,

– заявив журналіст із Запоріжжя.

Наразі українці на Запорізькій АЕС працюють під наглядом російських військових, які дають свої команди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зауважте – У Кремлі розуміють, що програють і почали змінювати риторику: дивіться відео