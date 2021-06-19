У Перу розбився автобус з робітниками: майже 30 загиблих

У Перу в ДТП потрапили працівники відомої гірничодобувної компанії Hochschild Mining. Вижити вдалося менш ніж половині пасажирів.

Трагічну звістку підтвердило керівництво компанії та запевнило, що розслідування вже почалося.

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Відомо, що автобус перевозив шахтарів та робітників з Палланкаті до міста Арекіпа, що на півдні Перу. За попередніми даними, один з підрядників з видобутку дорогоцінних металів, що був водієм того автобусу, не впорався з кермуванням. Внаслідок цього автобус вилетів з траси та перекинувся на бік.

ДТП забрала життя 27 робітників, ще 13 людей отримали травми різного ступеню важкості. Наразі про їхню долю нічого не відомо.

Варто додати, що Hochschild Mining – велика компанія з видобутку і виробництва золота та срібла, зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. У неї є низка проєктів у Північній і Південній Америці.



ДТП в Перу забрала життя 27 людей / Фото ABC News