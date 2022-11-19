Пасажирський літак зіткнувся із пожежною машиною в аеропорту Перу: момент потрапив на відео

В аеропорту Ліми, Перу, пасажирський літак зіштовхнувся з пожежною машиною. Інцидент стався в ніч проти 19 листопада.

Літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

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Авіакатастрофа в Перу

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинули щонайменше дві особи – пожежники. Пасажири та екіпаж літака не постраждали.

Зазначають, що на борту судна перебували 102 пасажири та шість членів екіпажу.

Залишається незрозумілим, чому пожежна машина виїхала на злітно-посадкову смугу під час зльоту літака. Причину з'ясовуватимуть правоохоронні органи. момент зіткнення потрапив на відео.

Як літак зіткнувся з пожежною машиною: дивіться відео

У Танзанії сталася авіакатастрофа

В озеро Вікторія впав пасажирський літак авіакомпанії Precision Air, який виконував рейс PW 494. Моторошний інцидент стався на початку листопада.

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На жаль, 19 людей на борту загинули. Пасажирський літак впав в озеро Вікторія на підході до аеропорту в Танзанії через шторм та зливу.

У той час він саме заходив на посадку в аеропорту. Влада держави зазначила, що 26 із 43 осіб врятовано та доставлено до лікарні Дар-ес-Салама.

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