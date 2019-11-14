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      Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"

      5179
      Анна Скороход
      Анна Скороход / Фото из открытых источников

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил об исключении депутата Анны Скороход.

      Сама Скороход объявила о том, что ее муж задержан правоохранительными органами для выдачи России – и это, мол, давление на нее из-за неправильных голосований.

      Детали: "Зачем она": Арахамия заявил, что Скороход исключат из фракции "Слуги народа"

      Что же происходит на самом деле?

      Задержанный муж депутата Анны Скороход Алексей Алякин утратил украинское гражданство в связи с предоставлением поддельных документов. Алякин содержался под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, после чего один из райсудов Чернигова отправил его под домашний арест. Потом 3 января 2019 ему отменили домашний арест в связи с наличием в Алякина гражданства Украины.

      Однако, как оказалось, решение о получении Алякиным гражданства в 2013 году дважды отменялось Государственной миграционной службой в связи с предоставлением при оформлении гражданства ложных сведений и поддельных документов.

      Муж депутата Анны Скороход оспаривал решения в судебном порядке, и 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано. Таким образом, Алякин в настоящее время не является гражданином Украины.

      В связи с этим 11 ноября Нацполиции дано поручение на розыск Алякина, в результате чего он был задержан в Киеве.

      Он разыскивается Россией по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах".

      Маленькая деталь – выступление Скороход было встречено аплодисментами Юлии Тимошенко, депутатов партии Порошенко и "Оппоплатформы – За жизнь".

      Источник: Telegram

      Больше об депутате: Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа

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      Автор: Сергій Лещенко, Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Слуга народу Анна Скороход Давид Арахамія
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