Пес Патрон несе службу разом з ДСНС: вже знешкодив 90 вибухонебезпечних предметів
19 березня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:ДСНС у телеграмі
Боротися з російськими окупантами допомагають навіть домашні улюбленці. Прикладом є собака Патрон, який служить в ДСНС.
У ДСНС кажуть, що Патрон працює разом з чернігівськими піротехніками. Вони називають собаку талісманом.
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Новини від Патрона! Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків продовжує нести службу,
– кажуть у ДСНС.
Рятувальники повідомили, що з початку війни він разом із саперами знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники подякували Патрону.
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