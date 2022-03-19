Пес Патрон несе службу разом з ДСНС: вже знешкодив 90 вибухонебезпечних предметів

Боротися з російськими окупантами допомагають навіть домашні улюбленці. Прикладом є собака Патрон, який служить в ДСНС.

У ДСНС кажуть, що Патрон працює разом з чернігівськими піротехніками. Вони називають собаку талісманом.

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Новини від Патрона! Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків продовжує нести службу,

– кажуть у ДСНС.

Рятувальники повідомили, що з початку війни він разом із саперами знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники подякували Патрону.

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