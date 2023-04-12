Сійярто виправдовується, що прийняв главу білоруського МЗС Білорусі "заради миру"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергеєм Алєйником. За його словами це тому, що він "хоче уникнути розширення війни".

Алєйник 11 квітня прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці, а Сійярто вже почав виправдовувати їхню зустріч. Він заявив, що Угорщина просто якнайшвидше прагне миру в Україні. Про це пише російське пропагандистське видання.

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Сійярто постарався пояснити зустріч з білоруським міністром

Він заявив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори". Тож Угорщина сподівається, що ці мирні переговори "якнайшвидше відновляться". При цьому він забув сказати, що Білорусь підтримує війну проти України і навіть пропустила російських військових через свою територію.

Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася,

– сказав він.

Угорщина боїться розширення війни

За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни. Мовляв, це ще одна з причин, чому він зустрівся з білоруським міністром.

Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни,

– заявив Сійярто.

Також він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими, а не ізолювати представників тієї чи іншої країни.