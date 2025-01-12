Аеропорт у Петербурзі завалило снігом: понад 120 рейсів затримали або скасували

Через сильний снігопад вранці 12 січня російський аеропорт Пулково в Петербурзі зупиняв приймання і відправлення рейсів. Польоти планували відновити близько 9 години ранку, але цього не сталося.

Російські ЗМІ повідомили, що в аеропорту затримали 100 рейсів, передає 24 Канал. Ще 26 – скасували.

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Негода паралізувала роботу аеропорту

Аеропорт опинився у центрі негоди, персонал не міг впоратися з наслідками снігопаду. Десятки літаків змінили курс на запасні аеродроми.

Пасажирам обмежили доступ до зони вильоту внутрішніх рейсів "для забезпечення комфортного розміщення на період очікування рейсу всіх мандрівників".

Деякі пасажири все ж потрапили на борт літака, але після години очікування зльоту їх повернули назад в аеропорт.

Ми начебто в Пулково, а за відчуттями якийсь Новокузнецьк чи Новосибірськ,

– бідкаються росіяни.

Аеропорт Петербурга завалило снігом: дивитися відео

У самому Петербурзі оголошено жовтий рівень погодної небезпеки – місто накрив циклон. Автобуси не можуть виїхати зі станцій, а через сильну ожеледицю деякі жителі пересуваються на ковзанах.

Петербург накрив циклон: дивитися відео

Вже після 13 години дня з'явилася інформація, що Пулково знову відкритий для приймання та відправлення літаків.

До слова, 4 січня 2025 року аеропорт Петербурга також обмежував свою роботу. Через ймовірну загрозу ударів безпілотниками там вводили план "Килим".