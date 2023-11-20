Бо "ковід": у Петербурзі дружинам російських мобілізованих заборонили вийти на мітинг

У Росії дружини чоловіків, яких Кремль мобілізував на війну в Україні, намагаються висловити свій протест, вийшовши на вулиці великих міст. Втім, влада на місцях традиційно забороняє їм це робити, вдаючись до недолугих відмовок.

Так, дружини мобілізованих планували вийти на мітинг у центрі Санкт-Петербурга. Однак місцева влада не дозволила цього зробити, пояснивши заборону "ковідними обмеженнями".

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У Росії масово забороняють виступи жінок мобілізованих

Як пишуть опозиційні російські ЗМІ, мета мітинга, який мав би відбутися на Палацевій площі, – повна демобілізація цивільних чоловіків.

Відомо, що кремлівська влада наклала "вето" на подібний захід й у Москві, запланований на 25 листопада. Столичні чиновники теж послалися на коронавірус.

У Новосибірську влаштувати мітинг також заборонили. Однак пізніше начебто дозволили провести захід у форматі зборів у закритому приміщенні.

Як повідомляють журналісти, силовики намагаються залякати родичок мобілізованих. Задля цього вони навідуються до них додому із "попередженнями". Так, наприклад, вчинили поліцейські у Кемеровській області та Красноярському краї. Вони нагадали жінкам про штрафи за участь у неузгоджених мітингах, оглянули їхні телефони та перевірили чати у телеграмі. Після цього чат родичок мобілізованих із Кемерова було вилучено.

У Москві відбувася перший мітинг дружин мобілізованих

За даними британської розвідки, у столиці країни-агресорки раніше вже відбувся перший від початку вторгнення мітинг дружин мобілізованих. Це сталося 7 листопада.

Відомо, що приблизно 30 протестувальників зібралися на центральній Театральній площі Москви й розгорнули транспаранти. Дружини вимагали відвести своїх чоловіків з передової. Втім, силовики за лічені хвилини розігнали акцію протесту.

У Міноборони Британії зазначають, що ще з лютого 2022 року неодноразово почали з'являтися відеозаписи родичок російських солдатів, на яких вони жаліються про нестерпні умови служби.